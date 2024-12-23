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Болшунова Пелагея Игнатьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Болшунова Пелагея Игнатьева
Пол
жен
Номер записи
755
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
108
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сноха Болшунова Дмитрия Семенова [1]
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 40об-41
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 108
01 | Болшунов Дмитрий Семенов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Болшунова Пелагея Игнатьева: - / 42 | крестьянка - сноха Болшунова Дмитрия Семенова [1]
03 | Болшунова Феодосия Ефимова: - / 60 | крестьянка - тетя Болшунова Дмитрия Семенова [1]
04 | Болшунов Петр Осипов: 10 / 14 | крестьянин - племянник Болшунова Дмитрия Семенова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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