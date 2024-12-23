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Болшунов Дмитрий Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Болшунов Дмитрий Семенов
Пол
муж
Номер записи
754
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
108
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1779
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 40об-41
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 108
01 | Болшунов Дмитрий Семенов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Болшунова Пелагея Игнатьева: - / 42 | крестьянка - сноха Болшунова Дмитрия Семенова [1]
03 | Болшунова Феодосия Ефимова: - / 60 | крестьянка - тетя Болшунова Дмитрия Семенова [1]
04 | Болшунов Петр Осипов: 10 / 14 | крестьянин - племянник Болшунова Дмитрия Семенова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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