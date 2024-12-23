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Демидов Феодосий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Демидов Феодосий Иванов
Пол
муж
Номер записи
738
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
106
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 39об-40
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 106
01 | Демидов Феодосий Иванов: - / 10 | крестьянин - глава
02 | Демидова Прасковья Степанова: - / 45 | крестьянка - мать Демидова Феодосия Иванова [1]
Дополнительная информация в записи
В ревизии 1811 года пропущен.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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