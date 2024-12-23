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Егор Филиппов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Егор Филиппов
Пол
муж
Номер записи
737
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
105
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 39об-40
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 105
01 | Егор Филиппов: - / - | крестьянин - глава
Комментарий наборщика
Возраст в документе не указан.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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