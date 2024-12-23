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Муртаева Аграфена Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаева Аграфена Иванова
Пол
жен
Номер записи
733
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
104
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Муртаева Ивана Васильева [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 39об-40
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 104
01 | Муртаев Иван Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Муртаева Мелания Яковлева: - / 39 | крестьянка - жена Муртаева Ивана Васильева [1]
03 | Муртаев Митрофан Иванов: 3 / 7 | крестьянин - сын Муртаева Ивана Васильева [1]
04 | Муртаева Анна Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Муртаева Ивана Васильева [1]
05 | Муртаева Аграфена Иванова: - / 7 | крестьянка - дочь Муртаева Ивана Васильева [1]
06 | Муртаев Василий Андреев: 25 / 29 | крестьянин - зять Муртаева Ивана Васильева [1]
07 | Муртаева Дарья Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Муртаева Василия Андреева [6]
08 | Муртаев Иван Васильев: - / 1 | крестьянин - сын Муртаева Василия Андреева [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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