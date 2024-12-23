Муртаева Анна Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Муртаева Анна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 732
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 104
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Муртаева Ивана Васильева [1]
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 39об-40
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 104
01 | Муртаев Иван Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Муртаева Мелания Яковлева: - / 39 | крестьянка - жена Муртаева Ивана Васильева [1]
03 | Муртаев Митрофан Иванов: 3 / 7 | крестьянин - сын Муртаева Ивана Васильева [1]
04 | Муртаева Анна Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Муртаева Ивана Васильева [1]
05 | Муртаева Аграфена Иванова: - / 7 | крестьянка - дочь Муртаева Ивана Васильева [1]
06 | Муртаев Василий Андреев: 25 / 29 | крестьянин - зять Муртаева Ивана Васильева [1]
07 | Муртаева Дарья Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Муртаева Василия Андреева [6]
08 | Муртаев Иван Васильев: - / 1 | крестьянин - сын Муртаева Василия Андреева [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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