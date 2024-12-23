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Муртаев Иван Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
729
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
104
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 39об-40
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 104
01 | Муртаев Иван Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Муртаева Мелания Яковлева: - / 39 | крестьянка - жена Муртаева Ивана Васильева [1]
03 | Муртаев Митрофан Иванов: 3 / 7 | крестьянин - сын Муртаева Ивана Васильева [1]
04 | Муртаева Анна Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Муртаева Ивана Васильева [1]
05 | Муртаева Аграфена Иванова: - / 7 | крестьянка - дочь Муртаева Ивана Васильева [1]
06 | Муртаев Василий Андреев: 25 / 29 | крестьянин - зять Муртаева Ивана Васильева [1]
07 | Муртаева Дарья Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Муртаева Василия Андреева [6]
08 | Муртаев Иван Васильев: - / 1 | крестьянин - сын Муртаева Василия Андреева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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