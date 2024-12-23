Муртаев Василий Лазарев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Муртаев Василий Лазарев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 728
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 103
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Муртаева Лазаря Матвеева [3]
- Возраст по текущей РС
- 1,5
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 39об-40
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 103
01 | Муртаев Матвей Васильев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Василиса Никитина: - / 59 | крестьянка - жена Муртаева Матвея Васильева [1]
03 | Муртаев Лазарь Матвеев: 28 / 32 | крестьянин - сын Муртаева Матвея Васильева [1]
04 | Муртаева Устиния Дмитриева: - / 30 | крестьянка - жена Муртаева Лазаря Матвеева [3]
05 | Муртаева Евфросиния Лазарева: - / 6 | крестьянка - дочь Муртаева Лазаря Матвеева [3]
06 | Муртаев Нестор Лазарев: 8 / 12 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [3]
07 | Муртаев Архип Лазарев: - / 2,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [3]
08 | Муртаев Василий Лазарев: - / 1,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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