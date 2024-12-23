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Муртаев Лазарь Матвеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Лазарь Матвеев
Пол
муж
Номер записи
723
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
103
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Муртаева Матвея Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 39об-40
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 103
01 | Муртаев Матвей Васильев: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Василиса Никитина: - / 59 | крестьянка - жена Муртаева Матвея Васильева [1]
03 | Муртаев Лазарь Матвеев: 28 / 32 | крестьянин - сын Муртаева Матвея Васильева [1]
04 | Муртаева Устиния Дмитриева: - / 30 | крестьянка - жена Муртаева Лазаря Матвеева [3]
05 | Муртаева Евфросиния Лазарева: - / 6 | крестьянка - дочь Муртаева Лазаря Матвеева [3]
06 | Муртаев Нестор Лазарев: 8 / 12 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [3]
07 | Муртаев Архип Лазарев: - / 2,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [3]
08 | Муртаев Василий Лазарев: - / 1,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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