Малыженков Савелий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыженков Савелий Васильев

Малыженков Савелий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Савелий Васильев
Пол
муж
Номер записи
717
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
зять Малыженкова Никиты Ефимова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 38об-39
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 102
01 | Малыженков Никита Ефимов: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Арина Семенова: - / 40 | крестьянка - жена Малыженкова Никиты Ефимова [1]
03 | Малыженкова Марина Никитина: - / 10 | крестьянка - дочь Малыженкова Никиты Ефимова [1]
04 | Малыженков Савелий Васильев: 20 / 24 | крестьянин - зять Малыженкова Никиты Ефимова [1]
05 | Малыженкова Дарья Никитина: - / 25 | крестьянка - жена Малыженкова Савелия Васильева [4]
06 | Малыженков Трофим Савельев: 2 / 6 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [4]
07 | Малыженков Родион Савельев: - / 2,5 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.