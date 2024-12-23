Малыженкова Арина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыженкова Арина Семенова

Малыженкова Арина Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженкова Арина Семенова
Пол
жен
Номер записи
715
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Малыженкова Никиты Ефимова [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 38об-39
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 102
01 | Малыженков Никита Ефимов: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Арина Семенова: - / 40 | крестьянка - жена Малыженкова Никиты Ефимова [1]
03 | Малыженкова Марина Никитина: - / 10 | крестьянка - дочь Малыженкова Никиты Ефимова [1]
04 | Малыженков Савелий Васильев: 20 / 24 | крестьянин - зять Малыженкова Никиты Ефимова [1]
05 | Малыженкова Дарья Никитина: - / 25 | крестьянка - жена Малыженкова Савелия Васильева [4]
06 | Малыженков Трофим Савельев: 2 / 6 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [4]
07 | Малыженков Родион Савельев: - / 2,5 | крестьянин - сын Малыженкова Савелия Васильева [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.