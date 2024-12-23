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Булдина Евфимия Алексеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булдина Евфимия Алексеева
Пол
жен
Номер записи
713
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
101
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Булдина Ефима Петрова [4]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 38об-39
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 101
01 | Булдин Петр Иванов: 47 / - | крестьянин - глава
02 | Булдина Авдотья Петрова: - / 49 | крестьянка - жена Булдина Петра Иванова [1]
03 | Булдина Авдотья Петрова: - / 13 | крестьянка - дочь Булдина Петра Иванова [1]
04 | Булдин Ефим Петров: 18 / 22 | крестьянин - сын Булдина Петра Иванова [1]
05 | Булдина Евфимия Алексеева: - / 20 | крестьянка - жена Булдина Ефима Петрова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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