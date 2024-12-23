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Булдин Ефим Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булдин Ефим Петров
Пол
муж
Номер записи
712
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
101
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Булдина Петра Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 38об-39
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 101
01 | Булдин Петр Иванов: 47 / - | крестьянин - глава
02 | Булдина Авдотья Петрова: - / 49 | крестьянка - жена Булдина Петра Иванова [1]
03 | Булдина Авдотья Петрова: - / 13 | крестьянка - дочь Булдина Петра Иванова [1]
04 | Булдин Ефим Петров: 18 / 22 | крестьянин - сын Булдина Петра Иванова [1]
05 | Булдина Евфимия Алексеева: - / 20 | крестьянка - жена Булдина Ефима Петрова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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