Орлов Петр Федотов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Орлов Петр Федотов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 708
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 100
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Орлова Федота Михайлова [1]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 38об-39
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 100
01 | Орлов Федот Михайлов: 40 / 44 | крестьянин - глава
02 | Орлова Прасковья Ильина: - / 40 | крестьянка - жена Орлова Федота Михайлова [1]
03 | Орлова Прасковья Федотова: - / - | крестьянка - дочь Орлова Федота Михайлова [1]
04 | Орлов Иван Федотов: 20 / 24 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
05 | Орлова Ульяна Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Орлова Ивана Федотова [4]
06 | Орлов Михей Федотов: 14 / 18 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
07 | Орлов Петр Федотов: - / 1 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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