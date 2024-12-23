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Орлов Петр Федотов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Петр Федотов
Пол
муж
Номер записи
708
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
100
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Орлова Федота Михайлова [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 38об-39
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 100
01 | Орлов Федот Михайлов: 40 / 44 | крестьянин - глава
02 | Орлова Прасковья Ильина: - / 40 | крестьянка - жена Орлова Федота Михайлова [1]
03 | Орлова Прасковья Федотова: - / - | крестьянка - дочь Орлова Федота Михайлова [1]
04 | Орлов Иван Федотов: 20 / 24 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
05 | Орлова Ульяна Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Орлова Ивана Федотова [4]
06 | Орлов Михей Федотов: 14 / 18 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
07 | Орлов Петр Федотов: - / 1 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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