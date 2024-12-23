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Орлов Федот Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Федот Михайлов
Пол
муж
Номер записи
702
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
100
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 38об-39
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 100
01 | Орлов Федот Михайлов: 40 / 44 | крестьянин - глава
02 | Орлова Прасковья Ильина: - / 40 | крестьянка - жена Орлова Федота Михайлова [1]
03 | Орлова Прасковья Федотова: - / - | крестьянка - дочь Орлова Федота Михайлова [1]
04 | Орлов Иван Федотов: 20 / 24 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
05 | Орлова Ульяна Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Орлова Ивана Федотова [4]
06 | Орлов Михей Федотов: 14 / 18 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
07 | Орлов Петр Федотов: - / 1 | крестьянин - сын Орлова Федота Михайлова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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