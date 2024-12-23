Орлова Евфимия Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Орлова Евфимия Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 694
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 99
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Орлова Александра Михайлова [1]
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 37об-38
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 99
01 | Орлов Александр Михайлов: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Орлова Евфимия Иванова: - / 44 | крестьянка - жена Орлова Александра Михайлова [1]
03 | Орлова Матрена Александрова: - / 14 | крестьянка - дочь Орлова Александра Михайлова [1]
04 | Орлова Аксинья Александрова: - / 7 | крестьянка - дочь Орлова Александра Михайлова [1]
05 | Орлова Прасковья Александрова: - / 4 | крестьянка - дочь Орлова Александра Михайлова [1]
06 | Орлова Агафья Александрова: - / 1 | крестьянка - дочь Орлова Александра Михайлова [1]
07 | Орлов Василий Александров: 21 / - | крестьянин - сын Орлова Александра Михайлова [1]
08 | Орлов Ларион Александров: 15 / 19 | крестьянин - сын Орлова Александра Михайлова [1]
09 | Орлова Мавра Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Орлова Лариона Александрова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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