Орлов Александр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Александр Михайлов

Орлов Александр Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Александр Михайлов
Пол
муж
Номер записи
693
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
99
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 37об-38
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 99
01 | Орлов Александр Михайлов: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Орлова Евфимия Иванова: - / 44 | крестьянка - жена Орлова Александра Михайлова [1]
03 | Орлова Матрена Александрова: - / 14 | крестьянка - дочь Орлова Александра Михайлова [1]
04 | Орлова Аксинья Александрова: - / 7 | крестьянка - дочь Орлова Александра Михайлова [1]
05 | Орлова Прасковья Александрова: - / 4 | крестьянка - дочь Орлова Александра Михайлова [1]
06 | Орлова Агафья Александрова: - / 1 | крестьянка - дочь Орлова Александра Михайлова [1]
07 | Орлов Василий Александров: 21 / - | крестьянин - сын Орлова Александра Михайлова [1]
08 | Орлов Ларион Александров: 15 / 19 | крестьянин - сын Орлова Александра Михайлова [1]
09 | Орлова Мавра Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Орлова Лариона Александрова [8]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.