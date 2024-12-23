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Терещенков Игнатий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Терещенков Игнатий Васильев
Пол
муж
Номер записи
691
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
98
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
23
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 37об-38
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 98
01 | Терещенков Гурьян Васильев: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Терещенкова Феврония Петрова: - / 29 | крестьянка - жена Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
03 | Терещенкова Марфа Гурьянова: - / 3 | крестьянка - дочь Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
04 | Терещенкова Аксинья Гурьянова: - / 1 | крестьянка - дочь Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
05 | Терещенков Василий Гурьянов: 4 / 8 | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
06 | Терещенков Никанор Гурьянов: 1 / 5 | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
07 | Терещенков Иван Васильев: 25 / 29 | крестьянин - брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
08 | Терещенков Игнатий Васильев: 23 / - | крестьянин - брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
09 | Терещенкова Прасковья Игнатьева: - / 3 | крестьянка - дочь Терещенкова Игнатия Васильева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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