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Терещенков Иван Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Терещенков Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
690
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
98
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 37об-38
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 98
01 | Терещенков Гурьян Васильев: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Терещенкова Феврония Петрова: - / 29 | крестьянка - жена Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
03 | Терещенкова Марфа Гурьянова: - / 3 | крестьянка - дочь Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
04 | Терещенкова Аксинья Гурьянова: - / 1 | крестьянка - дочь Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
05 | Терещенков Василий Гурьянов: 4 / 8 | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
06 | Терещенков Никанор Гурьянов: 1 / 5 | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
07 | Терещенков Иван Васильев: 25 / 29 | крестьянин - брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
08 | Терещенков Игнатий Васильев: 23 / - | крестьянин - брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
09 | Терещенкова Прасковья Игнатьева: - / 3 | крестьянка - дочь Терещенкова Игнатия Васильева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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