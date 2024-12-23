Терещенков Иван Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Терещенков Иван Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 690
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 98
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 37об-38
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 98
01 | Терещенков Гурьян Васильев: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Терещенкова Феврония Петрова: - / 29 | крестьянка - жена Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
03 | Терещенкова Марфа Гурьянова: - / 3 | крестьянка - дочь Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
04 | Терещенкова Аксинья Гурьянова: - / 1 | крестьянка - дочь Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
05 | Терещенков Василий Гурьянов: 4 / 8 | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
06 | Терещенков Никанор Гурьянов: 1 / 5 | крестьянин - сын Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
07 | Терещенков Иван Васильев: 25 / 29 | крестьянин - брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
08 | Терещенков Игнатий Васильев: 23 / - | крестьянин - брат Терещенкова Гурьяна Васильева [1]
09 | Терещенкова Прасковья Игнатьева: - / 3 | крестьянка - дочь Терещенкова Игнатия Васильева [8]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.