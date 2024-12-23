Малыженкова Феодосия Андреева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Малыженкова Феодосия Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 682
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 97
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Малыженкова Якима Никитина [3]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 37об-38
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 97
01 | Малыженков Михаил Леонтьев: 55 / 59 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Екатерина Иванова: - / 57 | крестьянка - жена Малыженкова Михаила Леонтьева [1]
03 | Малыженков Яким Никитин: 28 / 32 | крестьянин - зять Малыженкова Михаила Леонтьева [1]
04 | Малыженкова Феодосия Андреева: - / 22 | крестьянка - жена Малыженкова Якима Никитина [3]
05 | Малыженков Маркел Якимов: - / 2 | крестьянин - сын Малыженкова Якима Никитина [3]
- Комментарий наборщика
- Скорее всего, вторая жена.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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