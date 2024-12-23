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Малыженков Яким Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Яким Никитин
Пол
муж
Номер записи
681
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
97
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Малыженкова Михаила Леонтьева [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 37об-38
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 97
01 | Малыженков Михаил Леонтьев: 55 / 59 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Екатерина Иванова: - / 57 | крестьянка - жена Малыженкова Михаила Леонтьева [1]
03 | Малыженков Яким Никитин: 28 / 32 | крестьянин - зять Малыженкова Михаила Леонтьева [1]
04 | Малыженкова Феодосия Андреева: - / 22 | крестьянка - жена Малыженкова Якима Никитина [3]
05 | Малыженков Маркел Якимов: - / 2 | крестьянин - сын Малыженкова Якима Никитина [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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