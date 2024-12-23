Миронов Роман Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Роман Семенов

Миронов Роман Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Миронов Роман Семенов
Пол
муж
Номер записи
672
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
95
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
брат Миронова Михаила Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
26
Причина выбытия
сослан на каторжную работу
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 36об-37
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 95
01 | Миронов Михаил Семенов: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Миронов Исаак Михайлов: 8 / 12 | крестьянин - сын Миронова Михаила Семенова [1]
03 | Миронов Роман Семенов: 26 / - | крестьянин - брат Миронова Михаила Семенова [1]
04 | Миронова Мария Антонова: - / 38 | крестьянка - жена Миронова Романа Семенова [3]
05 | Миронова Василиса Романова: - / 2 | крестьянка - дочь Миронова Романа Семенова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.