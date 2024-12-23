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Миронов Исаак Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Миронов Исаак Михайлов
Пол
муж
Номер записи
671
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
95
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Миронова Михаила Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 36об-37
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 95
01 | Миронов Михаил Семенов: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Миронов Исаак Михайлов: 8 / 12 | крестьянин - сын Миронова Михаила Семенова [1]
03 | Миронов Роман Семенов: 26 / - | крестьянин - брат Миронова Михаила Семенова [1]
04 | Миронова Мария Антонова: - / 38 | крестьянка - жена Миронова Романа Семенова [3]
05 | Миронова Василиса Романова: - / 2 | крестьянка - дочь Миронова Романа Семенова [3]
Комментарий наборщика
Имя в документе: Исакий.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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