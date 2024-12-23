Миронов Михаил Семенов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Миронов Михаил Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 670
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 95
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Причина выбытия
- в ополчении, не воротился
- Год убытия
- 1812
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 36об-37
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 95
01 | Миронов Михаил Семенов: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Миронов Исаак Михайлов: 8 / 12 | крестьянин - сын Миронова Михаила Семенова [1]
03 | Миронов Роман Семенов: 26 / - | крестьянин - брат Миронова Михаила Семенова [1]
04 | Миронова Мария Антонова: - / 38 | крестьянка - жена Миронова Романа Семенова [3]
05 | Миронова Василиса Романова: - / 2 | крестьянка - дочь Миронова Романа Семенова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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