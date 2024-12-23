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Маерова Екатерина Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Маерова Екатерина Васильева
Пол
жен
Номер записи
668
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
94
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Маерова Макея Кузьмина [3]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 36об-37
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 94
01 | Маеров Кузьма Иванов: 37 / 41 | крестьянин - глава
02 | Маерова Акулина Семенова: - / 39 | крестьянка - жена Маерова Кузьмы Иванова [1]
03 | Маеров Макей Кузьмин: 16 / 20 | крестьянин - сын Маерова Кузьмы Иванова [1]
04 | Маерова Екатерина Васильева: - / 20 | крестьянка - жена Маерова Макея Кузьмина [3]
05 | Маеров Осип Кузьмин: 5 / 9 | крестьянин - сын Маерова Кузьмы Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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