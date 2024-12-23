Маеров Макей Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаеров Макей Кузьмин

Маеров Макей Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Маеров Макей Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
667
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
94
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Маерова Кузьмы Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 36об-37
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 94
01 | Маеров Кузьма Иванов: 37 / 41 | крестьянин - глава
02 | Маерова Акулина Семенова: - / 39 | крестьянка - жена Маерова Кузьмы Иванова [1]
03 | Маеров Макей Кузьмин: 16 / 20 | крестьянин - сын Маерова Кузьмы Иванова [1]
04 | Маерова Екатерина Васильева: - / 20 | крестьянка - жена Маерова Макея Кузьмина [3]
05 | Маеров Осип Кузьмин: 5 / 9 | крестьянин - сын Маерова Кузьмы Иванова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.