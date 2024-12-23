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Маеров Сидор Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Маеров Сидор Васильев
Пол
муж
Номер записи
663
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
93
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Маерова Василия Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 35об-36
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 93
01 | Маеров Василий Иванов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Маерова Степанида Егорова: - / 42 | крестьянка - жена Маерова Василия Иванова [1]
03 | Маеров Лука Васильев: 16,5 / - | крестьянин - сын Маерова Василия Иванова [1]
04 | Маеров Зиновий Васильев: 13 / 17 | крестьянин - сын Маерова Василия Иванова [1]
05 | Маерова Екатерина Емельянова: - / 20 | крестьянка - жена Маерова Зиновия Васильева [4]
06 | Маеров Сидор Васильев: 11 / 15 | крестьянин - сын Маерова Василия Иванова [1]
07 | Маерова Прасковья Борисова: - / 19 | крестьянка - жена Маерова Сидора Васильева [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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