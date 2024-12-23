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Маерова Екатерина Емельянова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Маерова Екатерина Емельянова
Пол
жен
Номер записи
662
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
93
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Маерова Зиновия Васильева [4]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 35об-36
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 93
01 | Маеров Василий Иванов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Маерова Степанида Егорова: - / 42 | крестьянка - жена Маерова Василия Иванова [1]
03 | Маеров Лука Васильев: 16,5 / - | крестьянин - сын Маерова Василия Иванова [1]
04 | Маеров Зиновий Васильев: 13 / 17 | крестьянин - сын Маерова Василия Иванова [1]
05 | Маерова Екатерина Емельянова: - / 20 | крестьянка - жена Маерова Зиновия Васильева [4]
06 | Маеров Сидор Васильев: 11 / 15 | крестьянин - сын Маерова Василия Иванова [1]
07 | Маерова Прасковья Борисова: - / 19 | крестьянка - жена Маерова Сидора Васильева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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