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Маеров Гавриил Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Маеров Гавриил Михайлов
Пол
муж
Номер записи
653
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
92
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Маерова Михаила Андреева [2]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 35об-36
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 92
01 | Маеров Андрей Семенов: 65 / 69 | крестьянин - глава
02 | Маеров Михаил Андреев: 48 / 52 | крестьянин - сын Маерова Андрея Семенова [1]
03 | Маерова Фекла Григорьева: - / 49 | крестьянка - жена Маерова Михаила Андреева [2]
04 | Маеров Тимофей Михайлов: 20 / 24 | крестьянин - сын Маерова Михаила Андреева [2]
05 | Маерова Екатерина Андреева: - / 22 | крестьянка - жена Маерова Тимофея Михайлова [4]
06 | Маеров Лука Тимофеев: - / 2 | крестьянин - сын Маерова Тимофея Михайлова [4]
07 | Маерова Александра Тимофеева: - / 3 | крестьянка - дочь Маерова Тимофея Михайлова [4]
08 | Маерова Анисья Тимофеева: - / 2 | крестьянка - дочь Маерова Тимофея Михайлова [4]
09 | Маеров Гавриил Михайлов: 15 / 19 | крестьянин - сын Маерова Михаила Андреева [2]
10 | Маерова Аксинья Григорьева: - / 20 | крестьянка - жена Маерова Гавриила Михайлова [9]
11 | Маеров Ефрем Андреев: 30 / - | крестьянин - сын Маерова Андрея Семенова [1]
12 | Маерова Устиния Ефремова: - / 14 | крестьянка - дочь Маерова Ефрема Андреева [11]
13 | Маерова Александра Ефремова: - / 7 | крестьянка - дочь Маерова Ефрема Андреева [11]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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