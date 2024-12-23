Маерова Фекла Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Маерова Фекла Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 647
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 92
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Маерова Михаила Андреева [2]
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 35об-36
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 92
01 | Маеров Андрей Семенов: 65 / 69 | крестьянин - глава
02 | Маеров Михаил Андреев: 48 / 52 | крестьянин - сын Маерова Андрея Семенова [1]
03 | Маерова Фекла Григорьева: - / 49 | крестьянка - жена Маерова Михаила Андреева [2]
04 | Маеров Тимофей Михайлов: 20 / 24 | крестьянин - сын Маерова Михаила Андреева [2]
05 | Маерова Екатерина Андреева: - / 22 | крестьянка - жена Маерова Тимофея Михайлова [4]
06 | Маеров Лука Тимофеев: - / 2 | крестьянин - сын Маерова Тимофея Михайлова [4]
07 | Маерова Александра Тимофеева: - / 3 | крестьянка - дочь Маерова Тимофея Михайлова [4]
08 | Маерова Анисья Тимофеева: - / 2 | крестьянка - дочь Маерова Тимофея Михайлова [4]
09 | Маеров Гавриил Михайлов: 15 / 19 | крестьянин - сын Маерова Михаила Андреева [2]
10 | Маерова Аксинья Григорьева: - / 20 | крестьянка - жена Маерова Гавриила Михайлова [9]
11 | Маеров Ефрем Андреев: 30 / - | крестьянин - сын Маерова Андрея Семенова [1]
12 | Маерова Устиния Ефремова: - / 14 | крестьянка - дочь Маерова Ефрема Андреева [11]
13 | Маерова Александра Ефремова: - / 7 | крестьянка - дочь Маерова Ефрема Андреева [11]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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