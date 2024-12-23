Немцов Матвей Захаров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Немцов Матвей Захаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 644
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 91
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Немцова Захара Матвеева [2]
- Возраст по текущей РС
- 2,5
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 34об-35
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 91
01 | Немцов Матвей Иванов: 63 / 67 | крестьянин - глава
02 | Немцов Захар Матвеев: 32 / 36 | крестьянин - сын Немцова Матвея Иванова [1]
03 | Немцова Наталья Алексеева: - / 36 | крестьянка - жена Немцова Захара Матвеева [2]
04 | Немцова Варвара Захарова: - / 14 | крестьянка - дочь Немцова Захара Матвеева [2]
05 | Немцова Степанида Захарова: - / 9 | крестьянка - дочь Немцова Захара Матвеева [2]
06 | Немцов Алексей Захаров: 15 / 19 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
07 | Немцова Евфимия Васильева: - / 20 | крестьянка - жена Немцова Алексея Захарова [6]
08 | Немцова Прасковья Алексеева: - / 1 | крестьянка - дочь Немцова Алексея Захарова [6]
09 | Немцов Матвей Захаров: - / 2,5 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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