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Немцов Захар Матвеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Немцов Захар Матвеев
Пол
муж
Номер записи
637
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
91
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Немцова Матвея Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 34об-35
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 91
01 | Немцов Матвей Иванов: 63 / 67 | крестьянин - глава
02 | Немцов Захар Матвеев: 32 / 36 | крестьянин - сын Немцова Матвея Иванова [1]
03 | Немцова Наталья Алексеева: - / 36 | крестьянка - жена Немцова Захара Матвеева [2]
04 | Немцова Варвара Захарова: - / 14 | крестьянка - дочь Немцова Захара Матвеева [2]
05 | Немцова Степанида Захарова: - / 9 | крестьянка - дочь Немцова Захара Матвеева [2]
06 | Немцов Алексей Захаров: 15 / 19 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
07 | Немцова Евфимия Васильева: - / 20 | крестьянка - жена Немцова Алексея Захарова [6]
08 | Немцова Прасковья Алексеева: - / 1 | крестьянка - дочь Немцова Алексея Захарова [6]
09 | Немцов Матвей Захаров: - / 2,5 | крестьянин - сын Немцова Захара Матвеева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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