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Альнянова Екатерина Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Альнянова Екатерина Федорова
Пол
жен
Номер записи
635
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Альнянова Федора Николаева [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 34об-35
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 90
01 | Альнянов Николай Григорьев: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Альнянова Анна Афанасьева: - / 57 | крестьянка - жена Альнянова Николая Григорьева [1]
03 | Альнянов Федор Николаев: 22 / 26 | крестьянин - сын Альнянова Николая Григорьева [1]
04 | Альнянова Мавра Иванова: - / 26 | крестьянка - жена Альнянова Федора Николаева [3]
05 | Альнянова Марфа Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Альнянова Федора Николаева [3]
06 | Альнянова Екатерина Федорова: - / 1 | крестьянка - дочь Альнянова Федора Николаева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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