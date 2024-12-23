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Альнянов Николай Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Альнянов Николай Григорьев
Пол
муж
Номер записи
630
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
54
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1757
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 34об-35
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 90
01 | Альнянов Николай Григорьев: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Альнянова Анна Афанасьева: - / 57 | крестьянка - жена Альнянова Николая Григорьева [1]
03 | Альнянов Федор Николаев: 22 / 26 | крестьянин - сын Альнянова Николая Григорьева [1]
04 | Альнянова Мавра Иванова: - / 26 | крестьянка - жена Альнянова Федора Николаева [3]
05 | Альнянова Марфа Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Альнянова Федора Николаева [3]
06 | Альнянова Екатерина Федорова: - / 1 | крестьянка - дочь Альнянова Федора Николаева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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