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Альнянова Матрена Степанова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Альнянова Матрена Степанова
Пол
жен
Номер записи
629
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
падчерица Альнянова Петра Григорьева [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 33об-34
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 89
01 | Альнянов Петр Григорьев: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Альнянова Матрена Ильина: - / 35 | крестьянка - жена Альнянова Петра Григорьева [1]
03 | Альнянов Федор Петров: 8 / 12 | крестьянин - сын Альнянова Петра Григорьева [1]
04 | Альнянов Федор Петров: 2 / 6 | крестьянин - сын Альнянова Петра Григорьева [1]
05 | Альнянова Мария Петрова: - / 18 | крестьянка - дочь Альнянова Петра Григорьева [1]
06 | Альнянова Екатерина Петрова: - / 3 | крестьянка - дочь Альнянова Петра Григорьева [1]
07 | Альнянова Матрена Степанова: - / 9 | крестьянка - падчерица Альнянова Петра Григорьева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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