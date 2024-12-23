Альнянова Екатерина Петрова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Альнянова Екатерина Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 628
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 89
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Альнянова Петра Григорьева [1]
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 33об-34
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 89
01 | Альнянов Петр Григорьев: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Альнянова Матрена Ильина: - / 35 | крестьянка - жена Альнянова Петра Григорьева [1]
03 | Альнянов Федор Петров: 8 / 12 | крестьянин - сын Альнянова Петра Григорьева [1]
04 | Альнянов Федор Петров: 2 / 6 | крестьянин - сын Альнянова Петра Григорьева [1]
05 | Альнянова Мария Петрова: - / 18 | крестьянка - дочь Альнянова Петра Григорьева [1]
06 | Альнянова Екатерина Петрова: - / 3 | крестьянка - дочь Альнянова Петра Григорьева [1]
07 | Альнянова Матрена Степанова: - / 9 | крестьянка - падчерица Альнянова Петра Григорьева [1]
- Дополнительная информация в записи
- Дочь от второй жены.
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.