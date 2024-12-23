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Альнянов Петр Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Альнянов Петр Григорьев
Пол
муж
Номер записи
623
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 33об-34
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 89
01 | Альнянов Петр Григорьев: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Альнянова Матрена Ильина: - / 35 | крестьянка - жена Альнянова Петра Григорьева [1]
03 | Альнянов Федор Петров: 8 / 12 | крестьянин - сын Альнянова Петра Григорьева [1]
04 | Альнянов Федор Петров: 2 / 6 | крестьянин - сын Альнянова Петра Григорьева [1]
05 | Альнянова Мария Петрова: - / 18 | крестьянка - дочь Альнянова Петра Григорьева [1]
06 | Альнянова Екатерина Петрова: - / 3 | крестьянка - дочь Альнянова Петра Григорьева [1]
07 | Альнянова Матрена Степанова: - / 9 | крестьянка - падчерица Альнянова Петра Григорьева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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