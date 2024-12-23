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Малыганова Устиния Кузьмина

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыганова Устиния Кузьмина
Пол
жен
Номер записи
622
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
88
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сестра Малыганова Василия Кузьмина [1]
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 33об-34
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 88
01 | Малыганов Василий Кузьмин: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Малыганова Авдотья Федорова: - / 39 | крестьянка - жена Малыганова Василия Кузьмина [1]
03 | Малыганов Петр Васильев: 8 / 12 | крестьянин - сын Малыганова Василия Кузьмина [1]
04 | Малыганов Каллиник Васильев: 0 / - | крестьянин - сын Малыганова Василия Кузьмина [1]
05 | Малыганова Авдотья Васильева: - / 12 | крестьянка - дочь Малыганова Василия Кузьмина [1]
06 | Малыганова Устиния Кузьмина: - / 54 | крестьянка - сестра Малыганова Василия Кузьмина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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