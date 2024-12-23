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Малыганов Василий Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыганов Василий Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
617
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
88
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 33об-34
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 88
01 | Малыганов Василий Кузьмин: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Малыганова Авдотья Федорова: - / 39 | крестьянка - жена Малыганова Василия Кузьмина [1]
03 | Малыганов Петр Васильев: 8 / 12 | крестьянин - сын Малыганова Василия Кузьмина [1]
04 | Малыганов Каллиник Васильев: 0 / - | крестьянин - сын Малыганова Василия Кузьмина [1]
05 | Малыганова Авдотья Васильева: - / 12 | крестьянка - дочь Малыганова Василия Кузьмина [1]
06 | Малыганова Устиния Кузьмина: - / 54 | крестьянка - сестра Малыганова Василия Кузьмина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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