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Малыганов Тимофей Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыганов Тимофей Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
612
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
87
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 33об-34
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 87
01 | Малыганов Тимофей Кузьмин: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Малыганова Агафья Осипова: - / 32 | крестьянка - жена Малыганова Тимофея Кузьмина [1]
03 | Малыганова Авдотья Тимофеева: - / 12 | крестьянка - дочь Малыганова Тимофея Кузьмина [1]
04 | Малыганов Терентий Тимофеев: 7 / 11 | крестьянин - пасынок Малыганова Тимофея Кузьмина [1]
05 | Малыганова Аксинья Ефимова: - / 7 | крестьянка - падчерица Малыганова Тимофея Кузьмина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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