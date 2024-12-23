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Лезова Арина Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезова Арина Михайлова
Пол
жен
Номер записи
609
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
86
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Лезова Михея Васильева [7]
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 32об-33
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 86
01 | Лезов Василий Иванов: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Лезов Дмитрий Васильев: 28 / - | крестьянин - сын Лезова Василия Иванова [1]
03 | Лезов Ефим Дмитриев: 11 / 15 | крестьянин - сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
04 | Лезова Екатерина Егорова: - / 20 | крестьянка - жена Лезова Ефима Дмитриева [3]
05 | Лезов Григорий Дмитриев: 4 / 8 | крестьянин - сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
06 | Лезов Трофим Дмитриев: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
07 | Лезов Михей Васильев: 27 / 31 | крестьянин - сын Лезова Василия Иванова [1]
08 | Лезова Арина Михайлова: - / 27 | крестьянка - жена Лезова Михея Васильева [7]
09 | Лезова Надежда Михеева: - / 10 | крестьянка - дочь Лезова Михея Васильева [7]
10 | Лезова Авдотья Михеева: - / 6 | крестьянка - дочь Лезова Михея Васильева [7]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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