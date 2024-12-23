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Лезов Трофим Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезов Трофим Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
607
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
86
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
Возраст по прошлой РС
0,5
Возраст по текущей РС
4,5
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 32об-33
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 86
01 | Лезов Василий Иванов: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Лезов Дмитрий Васильев: 28 / - | крестьянин - сын Лезова Василия Иванова [1]
03 | Лезов Ефим Дмитриев: 11 / 15 | крестьянин - сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
04 | Лезова Екатерина Егорова: - / 20 | крестьянка - жена Лезова Ефима Дмитриева [3]
05 | Лезов Григорий Дмитриев: 4 / 8 | крестьянин - сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
06 | Лезов Трофим Дмитриев: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
07 | Лезов Михей Васильев: 27 / 31 | крестьянин - сын Лезова Василия Иванова [1]
08 | Лезова Арина Михайлова: - / 27 | крестьянка - жена Лезова Михея Васильева [7]
09 | Лезова Надежда Михеева: - / 10 | крестьянка - дочь Лезова Михея Васильева [7]
10 | Лезова Авдотья Михеева: - / 6 | крестьянка - дочь Лезова Михея Васильева [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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