Лезов Григорий Дмитриев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Лезов Григорий Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 606
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 86
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 32об-33
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 86
01 | Лезов Василий Иванов: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Лезов Дмитрий Васильев: 28 / - | крестьянин - сын Лезова Василия Иванова [1]
03 | Лезов Ефим Дмитриев: 11 / 15 | крестьянин - сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
04 | Лезова Екатерина Егорова: - / 20 | крестьянка - жена Лезова Ефима Дмитриева [3]
05 | Лезов Григорий Дмитриев: 4 / 8 | крестьянин - сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
06 | Лезов Трофим Дмитриев: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Лезова Дмитрия Васильева [2]
07 | Лезов Михей Васильев: 27 / 31 | крестьянин - сын Лезова Василия Иванова [1]
08 | Лезова Арина Михайлова: - / 27 | крестьянка - жена Лезова Михея Васильева [7]
09 | Лезова Надежда Михеева: - / 10 | крестьянка - дочь Лезова Михея Васильева [7]
10 | Лезова Авдотья Михеева: - / 6 | крестьянка - дочь Лезова Михея Васильева [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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