Малыганова Варвара Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Малыганова Варвара Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 595
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 85
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Малыганова Корнилы Абрамова [3]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 31об-32
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 85
01 | Малыганов Абрам Михайлов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Малыганова Прасковья Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Малыганова Абрама Михайлова [1]
03 | Малыганов Корнила Абрамов: 26 / 30 | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
04 | Малыганова Варвара Григорьева: - / 27 | крестьянка - жена Малыганова Корнилы Абрамова [3]
05 | Малыганова Анна Абрамова: - / 16 | крестьянка - дочь Малыганова Абрама Михайлова [1]
06 | Малыганов Спиридон Корнилов: - / 2 | крестьянин - сын Малыганова Корнилы Абрамова [3]
07 | Малыганов Федот Абрамов: 2 / - | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
08 | Малыганов Никита Абрамов: 0,5 / - | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
09 | Малыганов Макар Абрамов: - / 2,5 | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
10 | Малыганов Андроник Михайлов: 16 / 20 | крестьянин - брат Малыганова Абрама Михайлова [1]
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