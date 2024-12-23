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Малыганов Корнила Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыганов Корнила Абрамов
Пол
муж
Номер записи
594
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
85
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 31об-32
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 85
01 | Малыганов Абрам Михайлов: 44 / 48 | крестьянин - глава
02 | Малыганова Прасковья Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Малыганова Абрама Михайлова [1]
03 | Малыганов Корнила Абрамов: 26 / 30 | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
04 | Малыганова Варвара Григорьева: - / 27 | крестьянка - жена Малыганова Корнилы Абрамова [3]
05 | Малыганова Анна Абрамова: - / 16 | крестьянка - дочь Малыганова Абрама Михайлова [1]
06 | Малыганов Спиридон Корнилов: - / 2 | крестьянин - сын Малыганова Корнилы Абрамова [3]
07 | Малыганов Федот Абрамов: 2 / - | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
08 | Малыганов Никита Абрамов: 0,5 / - | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
09 | Малыганов Макар Абрамов: - / 2,5 | крестьянин - сын Малыганова Абрама Михайлова [1]
10 | Малыганов Андроник Михайлов: 16 / 20 | крестьянин - брат Малыганова Абрама Михайлова [1]
Дополнительная информация в записи
Сын от первой жены.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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