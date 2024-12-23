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Горбунов Аким Леонтьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горбунов Аким Леонтьев
Пол
муж
Номер записи
588
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
84
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
зять Горбунова Александра Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 31об-32
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 84
01 | Горбунов Александр Андреев: 40 / 44 | крестьянин - глава
02 | Горбунова Авдотья Александрова: - / 18 | крестьянка - дочь Горбунова Александра Андреева [1]
03 | Горбунова Мария Александрова: - / 12 | крестьянка - дочь Горбунова Александра Андреева [1]
04 | Горбунов Аким Леонтьев: 31 / 35 | крестьянин - зять Горбунова Александра Андреева [1]
05 | Горбунов Григорий Акимов: 7 / 11 | крестьянин - сын Горбунова Акима Леонтьева [4]
06 | Горбунов Лука Акимов: 3 / 7 | крестьянин - сын Горбунова Акима Леонтьева [4]
07 | Горбунов Роман Акимов: 0 / 4 | крестьянин - сын Горбунова Акима Леонтьева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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