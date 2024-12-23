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Горбунова Авдотья Александрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горбунова Авдотья Александрова
Пол
жен
Номер записи
586
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
84
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь Горбунова Александра Андреева [1]
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 31об-32
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 84
01 | Горбунов Александр Андреев: 40 / 44 | крестьянин - глава
02 | Горбунова Авдотья Александрова: - / 18 | крестьянка - дочь Горбунова Александра Андреева [1]
03 | Горбунова Мария Александрова: - / 12 | крестьянка - дочь Горбунова Александра Андреева [1]
04 | Горбунов Аким Леонтьев: 31 / 35 | крестьянин - зять Горбунова Александра Андреева [1]
05 | Горбунов Григорий Акимов: 7 / 11 | крестьянин - сын Горбунова Акима Леонтьева [4]
06 | Горбунов Лука Акимов: 3 / 7 | крестьянин - сын Горбунова Акима Леонтьева [4]
07 | Горбунов Роман Акимов: 0 / 4 | крестьянин - сын Горбунова Акима Леонтьева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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