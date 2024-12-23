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Федоричев Павел Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Федоричев Павел Егоров
Пол
муж
Номер записи
579
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
83
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 31об-32
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 83
01 | Федоричев Павел Егоров: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Федоричева Авдотья Андреева: - / 52 | крестьянка - жена Федоричева Павла Егорова [1]
03 | Федоричева Феврония Павлова: - / 14 | крестьянка - дочь Федоричева Павла Егорова [1]
04 | Федоричев Анисим Павлов: 16 / - | крестьянин - сын Федоричева Павла Егорова [1]
05 | Федоричев Трофим Павлов: 13 / 17 | крестьянин - сын Федоричева Павла Егорова [1]
06 | Федоричева Степанида Борисова: - / 20 | крестьянка - жена Федоричева Трофима Павлова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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