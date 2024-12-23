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Владыченкова Авдотья Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Владыченкова Авдотья Васильева
Пол
жен
Номер записи
574
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
82
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Владыченкова Василия Ильина [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 30об-31
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 82
01 | Владыченков Василий Ильин: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Владыченкова Татьяна Трофимова: - / 32 | крестьянка - жена Владыченкова Василия Ильина [1]
03 | Владыченкова Авдотья Васильева: - / 9 | крестьянка - дочь Владыченкова Василия Ильина [1]
04 | Владыченков Иван Васильев: 16 / 20 | крестьянин - сын Владыченкова Василия Ильина [1]
05 | Владыченков Тимофей Васильев: 2 / 6 | крестьянин - сын Владыченкова Василия Ильина [1]
06 | Владыченков Наум Васильев: - / 2,5 | крестьянин - сын Владыченкова Василия Ильина [1]
07 | Владыченков Иван Васильев: - / 0 | крестьянин - сын Владыченкова Василия Ильина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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