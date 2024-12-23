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Владыченков Василий Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Владыченков Василий Ильин
Пол
муж
Номер записи
572
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
82
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 30об-31
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 82
01 | Владыченков Василий Ильин: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Владыченкова Татьяна Трофимова: - / 32 | крестьянка - жена Владыченкова Василия Ильина [1]
03 | Владыченкова Авдотья Васильева: - / 9 | крестьянка - дочь Владыченкова Василия Ильина [1]
04 | Владыченков Иван Васильев: 16 / 20 | крестьянин - сын Владыченкова Василия Ильина [1]
05 | Владыченков Тимофей Васильев: 2 / 6 | крестьянин - сын Владыченкова Василия Ильина [1]
06 | Владыченков Наум Васильев: - / 2,5 | крестьянин - сын Владыченкова Василия Ильина [1]
07 | Владыченков Иван Васильев: - / 0 | крестьянин - сын Владыченкова Василия Ильина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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